Исраэль Адесанья vs Йоэль Ромеро
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UFC 248
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9-я серия

UFC 248 (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

На вечере боeв UFC 248 в Парадайс, Невада встретились действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент на титул Йоэль Ромеро. В ко-мейн ивенте Вэйли Жанг вышла на защиту титула чемпионки в минимальном весе против бывшей чемпионки Йоанны Йенджейчик.

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