Испытательный срок (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Быть матерью-одиночкой очень непросто. Тем более, когда на руках двое детей близнецов! Гражданский муж и отец детей главной героини проворовался и скрывается от правосудия и обманутых клиентов. Все имущество описано и отобрано. Ксюше позарез надо найти работу. Дайте ей только шанс и она перевернет мир! Но вет�рянка у детей рушит все планы. Новая работа могла бы разом решить ее проблемы. И она находит такую.



Но как быть, если начальство не переносит слов «больничный-дети» и ни за что не возьмет на работу мать двоих малышей? «Багаж» решено скрыть, а достоинства приукрасить. Ей бы только продержаться испытательный срок, который совпал с 21 днем карантина. На помощь отчаянной мамочке приходит сосед, инфантильный и безответственный разгильдяй, за которым, пожалуй, тоже неплохо бы приглядывать.



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