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Испытание верностью
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Испытание верностью (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Испытание верностью. Сезон 1. Серия 2
18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Счастье Али, столь ревностно хранимое ею, разбито. Она остается без денег, без работы, без связей. Алевтине предстоит нешуточная борьба за личное счастье. Сумеет ли она в свои «сорок с хвостиком» изменить себя и снова объединить разрушенную семью?

Страна
Россия
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Испытание верностью»