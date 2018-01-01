Испытание невиновностью (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2018, Ordeal by Innocence
Триллеры, Мини-сериалы18+
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Сюжет
В убийстве богатой филантропки Рэйчел Аргайл, матери пятерых приeмных детей, был обвинeн приeмный сын Джек. Однако через полтора года появляется новый свидетель и под подозрение попадают все: и прислуга, и члены семьи.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыДрамы, Зарубежные, Детективы, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb