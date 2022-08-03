8.92019, The Spanish Princess
Драма, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
Испанская принцесса (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Исторический сериал, продолжающий линию «Белой королевы» и «Белой принцессы». Новая глава саги о трех поколениях британских монархов расскажет о союзе Екатерины Арагонской и Генриха VIII. В основу всех трех проектов легли романы создательницы «Еще одной из рода Болейн» Филиппы Грегори.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- ЛКАктриса
Лаура
Кармайкл
- АКАктёр
Аарон
Кобэм
- ШХАктриса
Шарлотта
Хоуп
- СЛАктриса
Стефани
Леви-Джон
- РОАктёр
Рори
О’Коннор
- ФКАктёр
Филип
Камбас
- РУАктёр
Ричард
Уильям Пеппер
- ДРАктёр
Джордан
Ренцо
- ОРАктёр
Олли
Рикс
- ДХАктриса
Джорджи
Хенли
- ЭФСценарист
Эмма
Фрост
- МГСценарист
Мэтью
Грэхэм
- ХЧСценарист
Хелен
Чайлдресс
- СТСценарист
Саймон
Тиррелл
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- ЭФПродюсер
Эмма
Фрост
- МГПродюсер
Мэтью
Грэхэм
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ССОператор
Стефан
Сюпек
- ЙМОператор
Йен
Мосс