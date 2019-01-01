Испанская принцесса. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Испанская принцесса
2-й сезон
7-я серия
8.92019, The Spanish Princess
Драмы, Исторические18+

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Испанская принцесса (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Исторический сериал, продолжающий линию «Белой королевы» и «Белой принцессы». Новая глава саги о трех поколениях британских монархов расскажет о союзе Екатерины Арагонской и Генриха VIII. В основу всех трех проектов легли романы создательницы «Еще одной из рода Болейн» Филиппы Грегори.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Испанская принцесса»

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