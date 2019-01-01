8.92019, The Spanish Princess
Драмы, Исторические18+
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Испанская принцесса (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сюжет
Исторический сериал, продолжающий линию «Белой королевы» и «Белой принцессы». Новая глава саги о трех поколениях британских монархов расскажет о союзе Екатерины Арагонской и Генриха VIII. В основу всех трех проектов легли романы создательницы «Еще одной из рода Болейн» Филиппы Грегори.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- ЛКАктриса
Лаура
Кармайкл
- АКАктёр
Аарон
Кобэм
- ШХАктриса
Шарлотта
Хоуп
- СЛАктриса
Стефани
Леви-Джон
- РОАктёр
Рори
О’Коннор
- ФКАктёр
Филип
Камбас
- РУАктёр
Ричард
Уильям Пеппер
- ДРАктёр
Джордан
Ренцо
- ОРАктёр
Олли
Рикс
- ДХАктриса
Джорджи
Хенли
- ЭФСценарист
Эмма
Фрост
- МГСценарист
Мэтью
Грэхэм
- ХЧСценарист
Хелен
Чайлдресс
- СТСценарист
Саймон
Тиррелл
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- ЭФПродюсер
Эмма
Фрост
- МГПродюсер
Мэтью
Грэхэм
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ССОператор
Стефан
Сюпек
- ЙМОператор
Йен
Мосс