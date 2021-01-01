Ислам Махачев vs Тиаго Мойзез
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UFC Fight Night Las Vegas 31
1-й сезон
Ислам Махачев vs Тиаго Мойзез

UFC Fight Night Las Vegas 31 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

В главном поединке турнира UFC Fight Night ESPN 26 Тиаго Мойзез (#14 рейтинга) поборолся за победу с #9 легкого дивизиона Исламом Махачевым, идущим на серии из семи побед.

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Жанр
Спортивный
Время
68 мин / 01:08

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