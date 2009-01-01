WinkСериалыИскусство России1-й сезон3-я серия
Искусство России (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2009, The Art of Russia
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Английский искусствовед Эндрю Грэм-Диксон раскрывает всe многообразие и уникальность русского искусства от иконописи до наших дней.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb