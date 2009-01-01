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Искусство России (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2009, The Art of Russia
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Английский искусствовед Эндрю Грэм-Диксон раскрывает всe многообразие и уникальность русского искусства от иконописи до наших дней.

Сериал Искусство России 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb