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Искусство России (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2009, The Art of Russia
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Английский искусствовед Эндрю Грэм-Диксон раскрывает всe многообразие и уникальность русского искусства от иконописи до наших дней.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb