Искусство России (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Английский искусствовед Эндрю Грэм-Диксон раскрывает всe многообразие и уникальность русского искусства от иконописи до наших дней.



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