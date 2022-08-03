Искусство дизайна презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Курс поможет каждому, кто работает с презентациями и чья профессия связана с публичными выступлениями. После изучения вы научитесь делать свои презентации более интересными и емкими, узнаете обо всех возможностях PowerPoint, а также познакомитесь с узкоспециализированными приложениями.

