Подведение итогов курса
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Искусство дизайна презентации
1-й сезон
Подведение итогов курса

Искусство дизайна презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

2014, Подведение итогов курса
12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Курс поможет каждому, кто работает с презентациями и чья профессия связана с публичными выступлениями. После изучения вы научитесь делать свои презентации более интересными и емкими, узнаете обо всех возможностях PowerPoint, а также познакомитесь с узкоспециализированными приложениями.

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Информация

Страна
Россия

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