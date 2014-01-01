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Искусство дизайна презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
2014, Обзор ресурса Diagrammer
12+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Курс поможет каждому, кто работает с презентациями и чья профессия связана с публичными выступлениями. После изучения вы научитесь делать свои презентации более интересными и емкими, узнаете обо всех возможностях PowerPoint, а также познакомитесь с узкоспециализированными приложениями.
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