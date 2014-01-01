Обзор ресурса Diagrammer
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Искусство дизайна презентации
1-й сезон
Обзор ресурса Diagrammer

Искусство дизайна презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2014, Обзор ресурса Diagrammer
12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Курс поможет каждому, кто работает с презентациями и чья профессия связана с публичными выступлениями. После изучения вы научитесь делать свои презентации более интересными и емкими, узнаете обо всех возможностях PowerPoint, а также познакомитесь с узкоспециализированными приложениями.

Сериал Обзор ресурса Diagrammer 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Время
2 мин / 00:02

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