Добавляем изображения
Искусство дизайна презентации
1-й сезон
Искусство дизайна презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Курс поможет каждому, кто работает с презентациями и чья профессия связана с публичными выступлениями. После изучения вы научитесь делать свои презентации более интересными и емкими, узнаете обо всех возможностях PowerPoint, а также познакомитесь с узкоспециализированными приложениями.

Страна
Россия
Время
7 мин / 00:07

