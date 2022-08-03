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Искусственный интеллект
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12-я серия

Искусственный интеллект (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2014, Intelligence 1
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал расскажет о работе реально существующей организации под названием Кибернетическое командование США (USCYBERCOM).

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Искусственный интеллект»