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Ищу тебя (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2010, Ищу тебя. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Влюбленные Роман и Берта отправляются отдыхать на дачу с друзьями. Бурное веселье молодых людей неожиданно приводит к трагическому финалу: подвыпивший Роман проигрывает свою возлюбленную в карты другу пытаясь защитить себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает его…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищу тебя»