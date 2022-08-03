Влюбленные Роман и Берта отправляются отдыхать на дачу с друзьями. Бурное веселье молодых людей неожиданно приводит к трагическому финалу: подвыпивший Роман проигрывает свою возлюбленную в карты другу пытаясь защитить себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает его…

