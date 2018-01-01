Ищейка (сериал, 2018) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Ищейка. Сезон 3. Серия 5
Детектив16+

О сериале

Подполковника полиции Александру Кушнир перевели из УВД крупного города в маленький приморский городок и назначили начальником уголовного розыска. Мужской коллектив насторожено относится к новому руководству. Но благодаря своей логике Александра успешно раскрывает тяжкие преступления. Она быстро завоевывает авторитет среди новых коллег.

Россия
Детектив
52 мин

8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

