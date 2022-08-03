Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети. Серия 1
Wink
Сериалы
Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети
1-й сезон
1-я серия

Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.02020, Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рассказ о похищениях и убийствах детей в Атланте в период с 1979 по 1981 год. Раскрыто было только два дела, остальные же долго время оставались в тени. Самое время поднять архивы и не только восстановить справедливость для семей пострадавших, но и понять, какое влияние эти жуткие события оказали на страну, и что они могут сказать о состоянии нации.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb