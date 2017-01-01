WinkСериа�лыИсчезающая1-й сезон6-я серия
Исчезающая (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.52017, Das Verschwinden
Драмы, Детективы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Двадцатилетняя девушка исчезает из небольшого городка у чешской границы. Всe указывает на то, что она сбежала, но еe мать уверена: что-то случилось. Во время собственного расследования женщина распутывает паутину из лжи и секретов, к которым причастны друзья еe дочери.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ХШРежиссёр
Ханс-Кристиан
Шмид
- ЮЙАктриса
Юлия
Йенч
- ЙИАктриса
Йоханна
Ингельфингер
- СРАктриса
Саския
Розендаль
- ЭШАктриса
Элиза
Шлотт
- МААктёр
Мехмет
Атеши
- НКАктриса
Нина
Кунцендорф
- СБАктёр
Себастьян
Бломберг
- КЭАктриса
Каролина
Эбнер
- МГАктёр
Михаэль
Гримм
- ТХАктриса
Тереза
Хардер
- ХШСценарист
Ханс-Кристиан
Шмид
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЙХОператор
Йоши
Хеймрат