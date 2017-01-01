Исчезающая. Серия 3
Исчезающая (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.52017, Das Verschwinden
Драма, Детектив18+

О сериале

Двадцатилетняя девушка исчезает из небольшого городка у чешской границы. Всe указывает на то, что она сбежала, но еe мать уверена: что-то случилось. Во время собственного расследования женщина распутывает паутину из лжи и секретов, к которым причастны друзья еe дочери.

Страна
Чехия, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

