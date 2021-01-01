Исаак Виллануева vs Винисиус Морейра
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UFC Fight Night Abu Dhabi 8
1-й сезон
Исаак Виллануева vs Винисиус Морейра

UFC Fight Night Abu Dhabi 8 (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

Главный бой турнира в полусреднем весе состоялся между Майклом Киесой (#8 в рейтинге) и Нилом Мэгни (#9 в рейтинге), оба шли на серии из трех побед.

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Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

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