WinkСериалыUFC Fight Night Abu Dhabi 81-й сезонИсаак Виллануева vs Винисиус Морейра
UFC Fight Night Abu Dhabi 8 (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
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О сериале
Главный бой турнира в полусреднем весе состоялся между Майклом Киесой (#8 в рейтинге) и Нилом Мэгни (#9 в рейтинге), оба шли на серии из трех побед.
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