Ирма Веп. Серия 7
Wink
Сериалы
Ирма Веп
1-й сезон
7-я серия
6.82022, Irma Vep
Драмы, Комедии18+

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Ирма Веп (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Тв-адаптация одноименного фильма Оливье Ассайаса, для которой режиссер сам написал и поставил все эпизоды. В центре истории – съемки ремейка немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Главная звезда проекта, голливудская актриса Мира, переживает личностный кризис, что отражается на рабочем процессе. К тому же, у нее складываются напряженные отношения с эксцентричным режиссером. Она всe больше погружается в работу и постепенно теряет связь с реальным миром.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ирма Веп»