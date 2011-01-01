7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке вы узнаете, как развивалась такая страна, как Иран, в период XVI;XVIII веков. Это время в Иране связано с правлением династии Сефевидов. Вы узнаете о том, какую внутреннюю и внешнюю политику вели иранские шахи, кто был основным противником Ирана, и о том, как Иран принял шиизм и стал одним из мировых центров шиизма, которым он остается и по сей день.



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