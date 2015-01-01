Инженерные просчеты: работа над ошибками. Серия 1
Wink
Детям
Инженерные просчеты: работа над ошибками
1-й сезон
1-я серия

Инженерные просчеты: работа над ошибками (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Incredible Engineering Blunders: Fixed
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Многие здания на этапе планирования выглядят идеально, но во время строительства что-то может пойти не так, и амбициозный проект обернется провалом. Ведущий программы Джастин Каннингем вместе с командой инженеров пытается исправить эти просчеты и спасти строительные объекты от разрушения.

Сериал Инженерные просчеты: работа над ошибками 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг