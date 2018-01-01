Инуи. Сезон 1. Серия 15
Wink
Детям
Инуи
1-й сезон
15-я серия

Инуи (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

7.22018, INUI
Мультсериалы, Развивающие0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Далеко за полярным кругом, где двенадцать месяцев в году снег, живeт девочка Инуи. Она обожает снег и лeд и знает сотни увлекательных зимних забав. А ещe у Инуи есть верные друзья, которые любят с ней играть — полярный мишка Ворчун, пингвинeнок Леди и олень Олешка.

Сериал Инуи 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD
Жанры
Развивающие, Мультсериалы

Рейтинг