Интернасьонал - Сантос
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Чемпионат Бразилии по футболу
Сезон 2022
48-я серия

Чемпионат Бразилии по футболу (сериал, 2022) сезон 3 серия 48 смотреть онлайн

7.92022, Интернасьонал - Сантос
Спорт, Футбол12+

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О сериале

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

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Страна
Бразилия
Жанр
Футбол, Спорт
Время
132 мин / 02:12

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