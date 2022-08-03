Криминальный психолог Дилан Рейнхарт и следовательница Лиззи Нидхем продолжают расследовать преступления загадочного убийцы, затеявшего с ними коварную игру. Параллельно они раскрывают другие дела – новое в каждой серии 2 сезона детектива «Инстинкт», который особенно интересно смотреть онлайн на Wink. Предпринимательница, искавшая способ продлить людям жизнь, найдена мертвой. Молодой музыкант застрелен на американских горках в парке развлечений. Мачеха падает замертво на празднике в честь 16-летия падчерицы. Все эти и другие загадочные происшествия предстоит расследовать Рейнхарту и Нидхем во 2 сезоне сериала «Инстинкт», который вы можете смотреть онлайн в сервисе Wink.

