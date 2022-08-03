Инстинкт. Сезон 2. Серия 2
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Инстинкт (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

8.42019, Instinct
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Криминальный психолог Дилан Рейнхарт и следовательница Лиззи Нидхем продолжают расследовать преступления загадочного убийцы, затеявшего с ними коварную игру. Параллельно они раскрывают другие дела – новое в каждой серии 2 сезона детектива «Инстинкт», который особенно интересно смотреть онлайн на Wink. Предпринимательница, искавшая способ продлить людям жизнь, найдена мертвой. Молодой музыкант застрелен на американских горках в парке развлечений. Мачеха падает замертво на празднике в честь 16-летия падчерицы. Все эти и другие загадочные происшествия предстоит расследовать Рейнхарту и Нидхем во 2 сезоне сериала «Инстинкт», который вы можете смотреть онлайн в сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инстинкт»