Инстинкт (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
8.42019, Instinct
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Криминальный психолог Дилан Рейнхарт и следовательница Лиззи Нидхем продолжают расследовать преступления загадочного убийцы, затеявшего с ними коварную игру. Параллельно они раскрывают другие дела – новое в каждой серии 2 сезона детектива «Инстинкт», который особенно интересно смотреть онлайн на Wink. Предпринимательница, искавшая способ продлить людям жизнь, найдена мертвой. Молодой музыкант застрелен на американских горках в парке развлечений. Мачеха падает замертво на празднике в честь 16-летия падчерицы. Все эти и другие загадочные происшествия предстоит расследовать Рейнхарту и Нидхем во 2 сезоне сериала «Инстинкт», который вы можете смотреть онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДАРежиссёр
Дуглас
Арниокоски
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- МРРежиссёр
Майкл
Ройч
- Актёр
Алан
Камминг
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- ДИАктёр
Дэниэл
Ингс
- МБАктёр
Майкл
Б. Сильвер
- ДМАктёр
Дэнни
Мастроджорджо
- Актриса
Шэрон
Лил
- НЭАктёр
Навин
Эндрюс
- СРАктёр
Стефен
Райдер
- ДМАктёр
Джон
Майньери
- ТВАктёр
Трэвис
Ван Винкл
- КМСценарист
Констанс
М. Бёрдж
- МРПродюсер
Майкл
Ройч
- БРПродюсер
Билл
Робинсон
- КБХудожник
Курт
Бич
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- КЛОператор
Кристофер
ЛяВассёр
- ДЛОператор
Джимми
Линдси
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн