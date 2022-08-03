Криминальный психолог из ЦРУ Дилан Рейнхарт выходит на долгожданную пенсию, начинает преподавать и сочинять детективы, как вдруг в Нью-Йорке объявляется убийца, копирующий преступления из его книг. Бывший секретный агент вынужден присоединиться к расследованию, которому посвящен 1 сезон увлекательного процедурала «Инстинкт» с Аланом Каммингом в главной роли. Напарницей Рейнхарта становится Лиззи Нидхем из отдела убийств. Следовательница и криминальный психолог понимают, что маньяк ведет с ними игру, оставляя на месте преступлений карты, подсказывающие, где будет совершено очередное убийство. Кто же этот таинственный злодей и каков его план, подскажет 1 сезон сериала «Инстинкт», который можно смотреть онлайн на Wink.

