1 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
6.32020, Ингушская сказка «Заяц и черепаха»
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке вы прочитаете ингушскую сказку Заяц и черепаха, проведeте анализ сказки, составите характеристику еe героев, узнаете о других сказках народов России.
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