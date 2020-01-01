Ингушская сказка «Заяц и черепаха»
Wink
Детям
1 класс. Чтение
"Там чудеса…"
2-я серия

1 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

6.32020, Ингушская сказка «Заяц и черепаха»
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке вы прочитаете ингушскую сказку Заяц и черепаха, проведeте анализ сказки, составите характеристику еe героев, узнаете о других сказках народов России.

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Сериал Ингушская сказка «Заяц и черепаха» 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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