1 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

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На этом уроке вы прочитаете ингушскую сказку Заяц и черепаха, проведeте анализ сказки, составите характеристику еe героев, узнаете о других сказках народов России.



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