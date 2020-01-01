Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн
2020, Инфекционный мононуклеоз
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Исключительные права на данный видеоматериал принадлежат сайту.
Лекция для родителей посвящена инфекционному мононуклеозу. Описываются симтомы данного заболевания, а также состояния, при которых необходимо обратиться к врачу. Рассказывается олечении в острый период, в стадии выз�доровления. Даются рекомендации родителям, как необходимо вести себя ребенку после перенесенного заболевания.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Инфекционный мононуклеоз 2 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.