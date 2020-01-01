Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн

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Лекция для родителей посвящена инфекционному мононуклеозу. Описываются симтомы данного заболевания, а также состояния, при которых необходимо обратиться к врачу. Рассказывается олечении в острый период, в стадии выз�доровления. Даются рекомендации родителям, как необходимо вести себя ребенку после перенесенного заболевания.



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