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Здоровье ребенка. Полезные видеолекции
2-й сезон
6-я серия

Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2020, Инфекционные поражения кожи. Угревая сыпь
Образовательные0+

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Сюжет

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Лекция посвящена различным инфекционным поражениям кожи. Описываются механизмы защиты кожи и процессы, которые могут происходить при их нарушении. Датеся характеристика стафилодермии, стрептодермии, угревой сыпи. Описываются причины и клинические проявления. В конце лектор рассказывает о лечении данных заболеваний и существующей профилактике.

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