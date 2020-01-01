Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

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Лекция посвящена различным инфекционным поражениям кожи. Описываются механизмы защиты кожи и процессы, которые могут происходить при их нарушении. Датеся характеристика стафилодермии, стрептодермии, угревой сыпи. Описываются причины и клинические проявления. В конце лектор рассказывает о лечении данных заболеваний и существующей профилактике.



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