Инес души моей (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.72020, Inés del alma mía
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
30-е годы 16-го века. Рыжеволосая и дерзкая Инес живет в небольшом испанском городке, торгует выпечкой и не строит далеко идущих планов, а еe дедушка считает, что ей уготовано всю жизнь ухаживать за ним, ведь никто не возьмет замуж такую бунтарку. Но он ошибается! Инес встречает путешественника и ловеласа Хуана де Малагу, который открывает ей глаза на то, как велик и прекрасен этот мир.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВСРежиссёр
Висенте
Сабатини
- НАРежиссёр
Николас
Акуна
- АБРежиссёр
Алехандро
Бассано
- ЕРАктриса
Елена
Ривера
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- ИМАктёр
Исмаэль
Мартинес
- ПФАктёр
Педро
Фонтейн
- АГАктриса
Антония
Гизен
- ЭААктёр
Энрике
Арсе
- ФОАктёр
Франсиско
Осса
- ГСАктёр
Гастон
Сальгадо
- ИАСценарист
Исабель
Альенде
- БКПродюсер
Бруно
Канале
- ХдКомпозитор
Хулио
де ла Роса