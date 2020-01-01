Инес души моей. Серия 5
Инес души моей (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.72020, Inés del alma mía
Драма18+

О сериале

30-е годы 16-го века. Рыжеволосая и дерзкая Инес живет в небольшом испанском городке, торгует выпечкой и не строит далеко идущих планов, а еe дедушка считает, что ей уготовано всю жизнь ухаживать за ним, ведь никто не возьмет замуж такую бунтарку. Но он ошибается! Инес встречает путешественника и ловеласа Хуана де Малагу, который открывает ей глаза на то, как велик и прекрасен этот мир.

Страна
Испания, Чили
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb