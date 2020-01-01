Индустрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Финансовая драма набирает новые обороты. Сериал «Индустрия» — 3 сезон станет еще более напряженным, чем когда-либо раньше.
Высшее руководство приходит к мнению, что банку «Пирпойнт» для обеспечения стабильного будущего необходимо перейти на этичное инвестирование. Нужный повод как раз нашелся: одна из «зеленых» компаний выходит на открытые торги акциями. Главные герои прошлых сезонов — Ясмин, Эрик и Роберт — берут в оборот харизматичного бизнесмена, основателя компании Lumi. Харпер, не выдержавшая напряженной обстановки в «Пирпойнт» сезоном ранее, вновь пробует вернуться в финансовую индустрию.
Во что выльются усилия героев? Удастся ли им защитить интересы своих компаний и свои собственные? Чтобы узнать это, предлагаем смотреть сериал «Индустрия» — 3 сезон уже доступен с подпиской Amediateka на Wink.
Сериал Индустрия 3 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
- ИЭРежиссёр
Изабелла
Эклёф
- Режиссёр
Тиндж
Кришнан
- ЭЛРежиссёр
Эд
Лилли
- МААктриса
Мариса
Абела
- МХАктриса
Майхала
Херролд
- ГЛАктёр
Гарри
Лоути
- КЛАктёр
Кен
Люн
- ДДАктёр
Дэвид
Джонссон Фрэй
- КМАктёр
Конор
Макнил
- КДАктриса
Килин
Данн
- СПАктриса
Сара
Пэриш
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- МДСценарист
Мики
Даун
- МДПродюсер
Мики
Даун
- ЛМПродюсер
Лачлан
МакКиннон
- ДРХудожник
Доминик
Робертс