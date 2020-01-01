Индустрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Индустрия. Сезон 3. Серия 8
Эта серия пока недоступна

Финансовая драма набирает новые обороты. Сериал «Индустрия» — 3 сезон станет еще более напряженным, чем когда-либо раньше.

Высшее руководство приходит к мнению, что банку «Пирпойнт» для обеспечения стабильного будущего необходимо перейти на этичное инвестирование. Нужный повод как раз нашелся: одна из «зеленых» компаний выходит на открытые торги акциями. Главные герои прошлых сезонов — Ясмин, Эрик и Роберт — берут в оборот харизматичного бизнесмена, основателя компании Lumi. Харпер, не выдержавшая напряженной обстановки в «Пирпойнт» сезоном ранее, вновь пробует вернуться в финансовую индустрию.

Во что выльются усилия героев? Удастся ли им защитить интересы своих компаний и свои собственные? Чтобы узнать это, предлагаем смотреть сериал «Индустрия» — 3 сезон уже доступен с подпиской Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb