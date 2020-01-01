Индустрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Напряженная финансовая драма, исполнительным продюсером которой выступила создательница легендарных «Девочек» Лина Данэм. «Индустрия» покажет жестокий и зачастую токсичный мир больших денег, куда пытаются пробиться молодые таланты. В центре истории — несколько выпускников колледжей, сражающихся за место под солнцем в ведущем инвестиционном банке Лондона. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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