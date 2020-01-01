Индустрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Напряженная финансовая драма, исполнительным продюсером которой выступила создательница легендарных «Девочек» Лина Данэм. «Индустрия» покажет жестокий и зачастую токсичный мир больших денег, куда пытаются пробиться молодые таланты. В центре истории — несколько выпускников колледжей, сражающихся за место под солнцем в ведущем инвестиционном банке Лондона. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Индустрия 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрамы
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ИЭРежиссёр
Изабелла
Эклёф
- Режиссёр
Тиндж
Кришнан
- ЭЛРежиссёр
Эд
Лилли
- МААктриса
Мариса
Абела
- МХАктриса
Майхала
Херролд
- ГЛАктёр
Гарри
Лоути
- КЛАктёр
Кен
Люн
- �ДДАктёр
Дэвид
Джонссон Фрэй
- КМАктёр
Конор
Макнил
- КДАктриса
Килин
Данн
- СПАктриса
Сара
Пэриш
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- МДСценарист
Мики
Даун
- МДПродюсер
Мики
Даун
- ЛМПродюсер
Лачлан
МакКиннон
- ДРХудожник
Доминик
Робертс