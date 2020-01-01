Индустрия. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Индустрия
3-й сезон
1-я серия
8.32020, Industry
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Индустрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Напряженная финансовая драма, исполнительным продюсером которой выступила создательница легендарных «Девочек» Лина Данэм. «Индустрия» покажет жестокий и зачастую токсичный мир больших денег, куда пытаются пробиться молодые таланты. В центре истории — несколько выпускников колледжей, сражающихся за место под солнцем в ведущем инвестиционном банке Лондона. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Индустрия 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драмы
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb