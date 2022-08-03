9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

В Советском Союзе, ещe молодом государстве, далеко не гостеприимно принятом мировым сообществом, было совсем мало средств обороны в случае военной угрозы и источников экономического соперничества с ведущими мировыми державами. Иными словами, слабо была развита промышленность. В годы НЭПа удалось реанимировать мелкое предпринимательство, но мощностей тяжeлой промышленности по-прежнему не хватало. Как была решена в СССР эта проблема?



