WinkДетям9 класс. История РоссииРоссия в поисках перспектив (1917-1927 гг). Становление СССРИндустриализация в СССР
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
6.82020, Индустриализация в СССР
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В Советском Союзе, ещe молодом государстве, далеко не гостеприимно принятом мировым сообществом, было совсем мало средств обороны в случае военной угрозы и источников экономического соперничества с ведущими мировыми державами. Иными словами, слабо была развита промышленность. В годы НЭПа удалось реанимировать мелкое предпринимательство, но мощностей тяжeлой промышленности по-прежнему не хватало. Как была решена в СССР эта проблема?
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!