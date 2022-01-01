Индекс страха. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Индекс страха
1-й сезон
3-я серия
7.92022, The Fear Index
Триллер18+

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Индекс страха (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Алекс Хоффман, в прошлом — одаренный ученый, а ныне предприниматель, разрабатывает технологию на основе искусственного интеллекта, способную предсказывать, как люди будут вести себя под действием страха и как это, в свою очередь, будет влиять на финансовые рынки. Но система, которая должна принести своему изобретателю и его клиентам крупную прибыль, оказывается под угрозой, когда накануне еe запуска на Алекса нападают, а после обвиняют в преступлениях, которых он не совершал.

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Страна
Великобритания
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Индекс страха»