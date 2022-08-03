Алекс Хоффман, в прошлом — одаренный ученый, а ныне предприниматель, разрабатывает технологию на основе искусственного интеллекта, способную предсказывать, как люди будут вести себя под действием страха и как это, в свою очередь, будет влиять на финансовые рынки. Но система, которая должна принести своему изобретателю и его клиентам крупную прибыль, оказывается под угрозой, когда накануне еe запуска на Алекса нападают, а после обвиняют в преступлениях, которых он не совершал.

