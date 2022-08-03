Имя розы (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, The Name of the Rose
Триллер, Детектив18+
О сериале
Свежая многосерийная экранизация знаменитого романа Умберто Эко. 1327 год, монах-францисканец Вильгельм Баскервильский едет вместе с послушником на северо-запад Италии, чтобы принять участие в диспуте в уединенном бенедиктинском аббатстве. Внезапно в монастыре происходит убийство.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Джакомо
Баттиато
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ДХАктёр
Дамиан
Хардунг
- ФБАктёр
Фабрицио
Бентивольо
- ГСАктриса
Грета
Скарано
- РЗАктёр
Рихард
Заммель
- СФАктёр
Стефано
Фрези
- РХАктёр
Роберто
Херлицка
- ФМАктёр
Фаусто
Мария Шиараппа
- МЛАктёр
Маурицио
Ломбарди
- ДБСценарист
Джакомо
Баттиато
- АПСценарист
Андреа
Порпорати
- Сценарист
Джон
Туртурро
- НУСценарист
Найджел
Уильямс
- ФФХудожник
Франческо
Фриджери
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман