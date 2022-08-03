Имя розы. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Имя розы
1-й сезон
3-я серия

Имя розы (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, The Name of the Rose
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Свежая многосерийная экранизация знаменитого романа Умберто Эко. 1327 год, монах-францисканец Вильгельм Баскервильский едет вместе с послушником на северо-запад Италии, чтобы принять участие в диспуте в уединенном бенедиктинском аббатстве. Внезапно в монастыре происходит убийство.

Страна
Германия, Италия
Жанр
Исторический, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Имя розы»