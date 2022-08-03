4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

На этом уроке мы узнаем о географическом расположении нашей страны, размерах ее территории. Рассмотрим ее границы, узнаем, какими океанами и морями омываются ее берега, с какими странами она соседствует. Обсудим, что означает слово федерация, какие субъекты входят в состав России. Вспомним о чудесах и природных богатствах России, важных городах, великих людях.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

