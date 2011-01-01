6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На сегодняшнем занятии вы узнаете о создании первой европейской империи и ее правителе Карле Великом.



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