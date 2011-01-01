Империя Карла Великого
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Детям
6 класс. Всеобщая история
Объединение романо-германской Европы
Империя Карла Великого

6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

7.32011, Империя Карла Великого
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы

Сюжет

На сегодняшнем занятии вы узнаете о создании первой европейской империи и ее правителе Карле Великом.

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