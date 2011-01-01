7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Внук Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, Карл I (1516;1555) унаследовал Испанию, все ее колонии в Новом Свете, итальянские земли. От другого деда ; германского императора Максимилиана I Габсбурга ; немецкие, австрийские, чешские земли и Нидерланды. Так образовалась мощная империя Габсбургов. В 1519 году Карл I был избран императором под именем Карла V. Главными врагами империи Габсбургов стали Франция и Османская империя. Кроме того, Карл V начал борьбу с протестантами. В борьбе с этими тремя врагами и прошло правление Карла V. В 1555 г. Карл передал сыну Филиппу управление Нидерландами, а в 1556 г. ; Испанией и Италией. В 1556 году он передал брату Фердинанду Германию и вернулся в Испанию, где удалился в специально построенный в Эстремадуре монастырь Святого Юста. Империя Габсбургов разделилась на владения испанских Габсбургов и австрийских Габсбургов. XVI век ; это период пика могущества империи Габсбургов. С конца XVI века вслед за экономическим упадком империи Габсбургов последовал политический. После разгрома Непобедимой армады в 1588 году Испания уступило свое лидерство на морях Англии. А после поражения в Тридцатилетней войне (1618;1648) потеряла доминирующее положение в Европе, уступив его Франции.



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