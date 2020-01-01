Импа Касанганай vs Хоакин Бакклей
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UFC Fight Night Abu Dhabi 5
1-й сезон
Импа Касанганай vs Хоакин Бакклей

UFC Fight Night Abu Dhabi 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Главным событием вечера стал пятираундовый поединок в легчайшем весе между Марлоном Мораесом и Кори Сэндхагеном. Победитель боя может стать следующим претендентом на бой за титул, которым владеет россиянин Пeтр Ян.

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Жанр
Спорт
Время
35 мин / 00:35

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