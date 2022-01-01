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Иллюстрация (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2022, Материалы для золочения (теория)
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О сериале
Мир иллюстрации огромен - в ней используются различные подходы и техники, что подтверждается и разнообразием уроков в этом классе. Техника иллюстрации в искусстве относится к разновидности художественной графики. В сущности, это изображение, поясняющее определeнную идею на своeм примере. Такие изображения могут рассказывать отдельную историю, а могут быть сопровождением к тексту или раскрывать контекст.
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