Чертополох (практика)
Wink
Детям
Иллюстрация
Лето в деревне
Чертополох (практика)

Иллюстрация (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2022, Чертополох (практика)
Документальный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мир иллюстрации огромен - в ней используются различные подходы и техники, что подтверждается и разнообразием уроков в этом классе. Техника иллюстрации в искусстве относится к разновидности художественной графики. В сущности, это изображение, поясняющее определeнную идею на своeм примере. Такие изображения могут рассказывать отдельную историю, а могут быть сопровождением к тексту или раскрывать контекст.

Сериал Чертополох (практика) 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
295 мин / 04:55

Рейтинг