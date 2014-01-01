Советы по работе по SlideShare
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Иллюстрации, инфографика, презентации
1-й сезон
Советы по работе по SlideShare

Иллюстрации, инфографика, презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2014, Советы по работе по SlideShare
12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Марк Хлынов, специалист в области визуальных коммуникаций, разберет основы и научит комплексному подходу к подбору, редактированию и управлению визуальным контентом вашего проекта. Вы узнаете, зачем презентации нужен дизайн и какие типы презентаций бывают, как сделать инфографику и пр.

Сериал Советы по работе по SlideShare 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Страна
Россия

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