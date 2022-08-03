Ресурсы для редактирования иллюстраций
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Иллюстрации, инфографика, презентации
1-й сезон
Ресурсы для редактирования иллюстраций

Иллюстрации, инфографика, презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2014, Ресурсы для редактирования иллюстраций
18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Марк Хлынов, специалист в области визуальных коммуникаций, разберет основы и научит комплексному подходу к подбору, редактированию и управлению визуальным контентом вашего проекта. Вы узнаете, зачем презентации нужен дизайн и какие типы презентаций бывают, как сделать инфографику и пр.

Страна
Россия
Время
16 мин / 00:16

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