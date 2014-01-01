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Иллюстрации, инфографика, презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2014, Принципы дизайна презентаций, часть 2
12+
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Сюжет
Марк Хлынов, специалист в области визуальных коммуникаций, разберет основы и научит комплексному подходу к подбору, редактированию и управлению визуальным контентом вашего проекта. Вы узнаете, зачем презентации нужен дизайн и какие типы презентаций бывают, как сделать инфографику и пр.
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