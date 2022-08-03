Марк Хлынов, специалист в области визуальных коммуникаций, разберет основы и научит комплексному подходу к подбору, редактированию и управлению визуальным контентом вашего проекта. Вы узнаете, зачем презентации нужен дизайн и какие типы презентаций бывают, как сделать инфографику и пр.

