WinkСериалыИллюстрации, инфографика, презентации1-й сезонПодведение итогов курса
Иллюстрации, инфографика, презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
2014, Подведение итогов курса
18+
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О сериале
Марк Хлынов, специалист в области визуальных коммуникаций, разберет основы и научит комплексному подходу к подбору, редактированию и управлению визуальным контентом вашего проекта. Вы узнаете, зачем презентации нужен дизайн и какие типы презентаций бывают, как сделать инфографику и пр.